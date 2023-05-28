民進黨2024立委選戰宣布合作無黨籍李正皓，並傳出將徵召鄭家純、苗博雅等非民進黨籍「空降刺客」，引起黨內反彈聲浪。民進黨主席賴清德今天表示，目前這些合作對象，有些僅止於諮詢並沒有定案，但無論如何，當社會上有不同質疑，特別是在私領域的時候，都應該要跟社會大眾說明清楚。

賴清德今天出席台大政治系系學會與亞太青年協會合辦「2024校園總統馬拉松論壇」，被問到是否會因此在未來改變提名方式？如何因應黨內反對聲浪？

對此，賴清德表示，民進黨對於立委的提名方式，有它的規定，例如上次立委選舉得票率沒有42.5％的「艱困選區」就屬於徵召區，超過42.5％以上的區域，就要用初選，他在進行徵召作業時，就是根據這個規定，並不是黨主席或提名委員會有權力指定任何一個人或在某區域進行政黨合作。

他強調，一定是民進黨艱困選區才有條件授權黨主席，去擴大政黨的合作，此次我們希望能夠推動「民主大聯盟」，就是秉持三個原則：跨黨派、跨世代，還有跨領域，就是希望促成Y＋DPP的合作，亦即年輕世代跟民進黨共同合作，讓年輕人有機會為國家努力。

賴清德表示，目前有些年輕幕僚有表示不同的意見，對於這些選區的合作對象，有些還僅止於諮詢，並沒有定案，其中有些是徵召他代表民進黨參選，也有尊重個人用無黨籍參選，民進黨只是跟他合作而已。

但是不管是民進黨徵召的候選人或者是合作對象，他強調，當有社會上有不同質疑的時候，特別是私領域的時候，都應該要跟社會大眾說明清楚。