海軍前艦長呂禮詩。（資料照片）

對於首艘我國自製防禦潛艦（IDS）將於今年9月下水，且東部海域的威脅與日俱增，前艦長呂禮詩呼籲，洞窟式潛艦基地的安東計畫，必須及早履行！「今天不做、日後一定後悔！」

台灣正在進行國艦國造的「自製防禦性潛艦（indigenous defense Submarine，IDS）」計畫，近期將完成全船段「封殼」作業，有軍方官員日前透露，原型艦下水時間不排除提前至9月前。

回顧中華民國海軍在1980年執行「劍龍專案」，向荷蘭採購潛艦，於1987年完成海龍潛艦，1988年完成海虎潛艦，距今已經是30年前的事。

亞太防務雜誌總編輯鄭繼文日前在網路政論節目《寰宇一把抓》指出，劍龍級潛艦買回來後，軍方有「安東計畫」，亦即把潛艦基地設在東部海岸。「安東計畫」就是「洞窟式潛艦基地」，由於東部海岸水深動輒3、4千公尺，潛艦進入好躲藏，且「安東計畫」屬於洞窟式設計，很難有效發現進出。因此，隨著國軍潛艦數量越來越多，「安東計畫」可能會付諸實行。

前海軍艦長呂禮詩也在臉書呼籲，國造潛艦即將下水，「安東計畫」洞窟式潛艦基地，今天不做、日後一定後悔！