富邦悍將洋投肯特27日「假中繼、真先發」，繳出6.2局失1分好投，但打線遭到味全龍鋼龍壓制，讓他以0比1吞下本季第4敗，本季9場出賽有7場優質好投，但僅拿下2勝，也讓他被球迷戲稱也加入「問天」群組，對此他認為勝敗不是自己能控制的，只能做好自己的本分，「有話題不是壞事。」

肯特本季9場出賽，扣除14日對味全龍因雙方遭警告後投出觸身球遭驅逐出場，僅投3.1局，其他8場出賽都有至少5局的表現，加上昨天的「假中繼、真先發」表現，甚至有7場是優質好投。

今年江少慶找回王牌身手，但在本周前僅拿下1勝，被球迷冠上「問天」綽號，如今輪到肯特也「加入群組」，肯特坦言自己並不知道這個綽號，但他認為，能夠製造話題不是壞事，只要不是攻擊、指責性的就好，「現在可能是我，改天也會換別人，我想大家都會輪流吧！」

肯特也提到自己至今能繳出穩定表現的關鍵2點，「第一是準備、第二是場上執行能力，特別是賽前準備功課，研讀對方打者習性，上場確實執行，穩定的內容就能不斷出現。」

先前球隊曾1安打輸球，昨天又是只掉1分，肯特認為，輸贏只是結果而已，棒球不是只要把1件事做好就好，而是要投、打、守各部分都要配合，投、打部分無法控制對方，只能想辦法培養好的化學效應。

肯特說：「像昨天的比賽也不是只有我會遇到，有時候可能投手也會掉了6、7分，但球隊卻贏球，身為運動員只能盡量把自己的工作做好，其他的就是交給隊友。」