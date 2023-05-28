美國新墨西哥州昨天一場摩托車騎士聚會發生幫派駁火事件，造成至少3死5傷。

法新社報導，案發於當地時間昨天下午5時左右，當時有2萬名騎士聚集在靠近滑雪勝地陶斯（Taos）的新墨西哥州小鎮紅河（Red River），參加一年一度的陣亡將士紀念日（Memorial Day）摩托車聚會。

紅河鎮長凱爾洪（Linda Calhoun）接受當地媒體訪問證實上述死傷人數，還說犯嫌已落網，但她未說明被捕人數。

凱爾洪表示，沒有執法單位、第一線人員或地方民眾受傷。她還說，這是一起幫派相關案件，「開槍的人都被逮捕了」。但她拒絕透露據信涉案的幫派名稱。

目擊者庫克（Eddie Cook）告訴美國廣播公司（ABC）地方聯播台KOAT，人群內爆發混亂，「有人跑過我們站的地方時，大叫『下面有人開槍』」，「大家都在跑，然後我聽到槍聲」。

根據陶斯新聞，這起槍擊案促使陶斯鎮長實施宵禁，時間從當天晚間10時起至次日凌晨4時，並禁止販售酒類。