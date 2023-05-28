111學年度第14屆普及化運動全國國民中學大隊接力全國決賽，許多選手展現拚勁。（台東縣政府教育處體育保健科提供）

為推動學校運動樂活化，教育部體育署辦理「111學年度第14屆普及化運動全國國民中學大隊接力全國決賽」，27日在台東縣立田徑場進行，來自全國各縣市複賽選出七至九年級班際，共計45校62隊1703位選手報名參賽，經一天激烈競賽，台中市明道中學獲得1金1銀及一個第六名，為參賽各縣市學校表現最佳，縣長饒慶鈴也歡迎各隊職員選手及家長，在比賽之餘能夠體驗享受台東慢經濟生活。

賽事邁入第14屆，每支參賽隊伍皆為各校以班級為單位報名參賽，每隊報名至多35名選手，男女選手各8名，每人跑100公尺，女生須先完成前8棒，第9棒起始可安排男生。比賽採取分組最優成績八名，進入決賽。

最終七年級由高雄市七賢國中、新竹市培英國中、新北市桃子腳國中獲得前三名；八年級則為台中市明道中學奪冠、新北市土城國中、新竹縣義民中學分居二、三名，九年級由桃園市大成國中、台中市明道中學、嘉義縣協同中學勇奪前三名，大會最後由教育部體育署學校體育組專門委員周國金頒獎，結束一天精彩活動。