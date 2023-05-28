為推動非核家園，核三廠預計2025年將除役，外界擔心一旦台灣若遭封鎖，電力不久就會中斷，對此，副總統賴清德今天透露，目前相關單位有在規畫，如何將已停機的核能機組維持未來可緊急使用的情況，以備不時之需。

賴清德今天出席台大政治系系學會與亞太青年協會合辦「2024校園總統馬拉松論壇」，與學生座談並接受提問。

針對學生提問，目前台灣8成以上能源都是依靠外來，如果兩岸陷入衝突或是戰爭，台海周邊海運遭到封鎖，要如何填補缺口？

對此，賴清德表示，目前台灣綠色能源尚在起步階段，去年綠能發電已經高於核能發電，但是比例真的不高，未來勢必是要持續去加強。

如果兩岸有任何情況發生的話，他說，這也就是從2016年開始，我們就希望能夠建立能源自主的原因，目前大概核一、核二廠陸續除役，核三廠在2025年就要達到運轉年限，在這種狀況之下，目前相關單位有在規畫，怎麼將已停機的核能機組維持未來可緊急使用的情況，以備不時之需。