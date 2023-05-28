立群農產品公司從泰國進口雞蛋製成10盒裝共3萬2058盒並流入市面後，竟被發現雞蛋發霉。桃園市主任消保官李大鵬表示，若民眾想退費，可以持發票、收據等購買證明，以及購買的雞蛋到原購買門市辦理，若因沒有備齊相關證明而有爭議，建議將雞蛋拍照後連同手上的證明，填寫申訴書向消保官申訴請求幫助。

立群農產品公司從泰國進口雞蛋製成10盒裝共3萬2058盒，另業者稱國產雞蛋生產液蛋8245公斤，但無法和泰國液蛋區別，因此全數都要回收。衛生局表示，已經要求所有通路將該批雞蛋下架，惟詳細數量需周一業者清點後回報。

不過民眾擔心退費問題，尤其是雞蛋若已經扔掉，或者是找不到發票等。李大鵬表示，最好的狀況是持發票、收據或其他購買證明，連同雞蛋前往原購買店面退費，此種較無爭議。

若民眾已經找不到發票、收據，僅有雞蛋的情況下，店員可能會無法判斷雞蛋是否該店所賣出，此時消保官提醒消費者可以向立群農產品公司請求退貨退款，由該公司對他們賣出的雞蛋負責，必要時可以填寫申訴書向消保官申訴尋求協助。而若僅有發票、收據，雞蛋已經扔掉的情況下，則視各通路做法，消費者若被通路拒絕，同樣可以填寫申訴書尋求消保官協助。

李大鵬說，處理消費爭議的經驗中，曾經發生少數使用撿來的發票或收據要求退貨，因此造成困擾的「道德上風險」事件，但究竟如何將由消保官個案協助釐清。