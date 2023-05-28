楊宜樺養殖場的養殖面積約有20公頃，其中3公頃為有機認證的養殖區域。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣芳苑鄉青農楊宜樺經營的彰化首座有機魚塭，於今年5月申請有機水產品驗證通過，是彰化首家取得有機水產品認證的業者，且其所養殖的文蛤與虱目魚也分別獲得「有機文蛤」、「有機虱目魚」認證，領先全台。

彰化縣長王惠美今天參訪楊宜樺的有機魚塭，大讚楊是青年從農典範。王惠美說，彰化的文蛤已有外銷國際市場，今年3月到日本東京參展，也有很好的成果，期許彰化能透過有機認證為水產品再添競爭力，打響國際市場上的知名度。

王惠美指出，楊宜樺祖孫三代從事養殖業，在國內要取得有機水產品認證相當不容易，楊宜樺透過科學化管理，隨時監控水質變化，利用混養的方式讓魚塭中的生態鏈達成平衡，從藻類、蛤蠣、文蛤到虱目魚，透過完整的生態鏈，達到有機養殖的效果，克服天候等外在因素的影響，真的很厲害。

彰化縣文蛤養殖為全國第三，養殖面積約為1655公頃，產量約9千公噸。楊宜樺經營的養殖場，生產文蛤、白蝦、虱目魚、黃錫鯛（枋頭）、黑鯛（黑格）等等，其中「有機文蛤」、「有機虱目魚」是全台第一，也是唯一的有機認證的水產品。

為創造更大的產值，楊宜樺透過真空包裝的方式，鎖住鮮味，買回家只要將其倒入熱水中，便能馬上食用，方便現忙碌的上班族隨身攜帶，透過簡單創新的手法，增加漁產品的價值；另外，她開發加工品，如文蛤醬油、文蛤味噌等，讓這些漁產品能外銷到全世界，讓大家吃到好滋味。

楊宜樺說，全台唯一認證的有機文蛤就在彰化，目前她養殖場的養殖面積約有20公頃，其中3公頃為有機認證的養殖區域，文蛤養殖方式是採科學化方式去做預防的管理。接下來她會持續擴大養殖面積及不斷增進養殖技術，提供更多、更好的漁產品。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，漢寶地區是養殖文蛤主產地，但是最近西部沿海養殖文蛤有大量暴斃的情況，所以要求變，現今政府一再鼓勵青農返鄉，在地青農楊宜樺就是典範。