路透報導，Bianchi表示，作為審查的一部份，「我們正從分析的角度進行檢討。」她說，拜登政府不會假設美中貿易關係會發生突破，但會持續在各層級與中國對話。

另一方面，美國商務部長雷蒙多（Gina Reimondo）27日表示，華府不會容忍中國封殺美光（Micron），並正密切與盟友合作，應對中國的經濟威嚇情況。報導指出，雷蒙多在底特律（Detroit）出席印太經濟架構會談後表示，美國堅決反對中國針對美光的行動。她指出，這些針對單一美國企業的行為沒有任何理據，華府視之為明顯的經濟威嚇，因此不會容忍，亦不認為有關做法會成功。

她提到，正如在七國集團（G7）及多次表明，美國正密切與和盟友討論，應對這個問題，以及所有與中國非市場手段的挑戰。

雷蒙多日前與中國商務部長王文濤會面時，亦提出美光相關的問題。她亦表示，印太經濟架構協議關於供應鏈等談判，將會與美國的520億美元晶片法案（CHIPS Act）看齊，指後者用於加強及推動美國的半導體生產，同時亦歡迎日本、韓國及新加坡等國家的企業參與。