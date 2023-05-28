「春季盃暨第一屆台灣人魚表演賽」分為「自由潛水競賽」與「人魚表演賽」。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

台中市舉辦「春季盃暨第一屆台灣人魚表演賽」，吸引逾百位選手參賽，其中的「人魚表演賽」為台灣首次舉行，選手穿上華麗人魚裝，展現優雅的水中舞姿，讓人大開眼界。台中市府運動局副局長游志祥28日到場頒獎表示，該賽場擁有全國首創「一館三池」，未來將持續積極營造優質賽事平台。

「2023意潛・花樣春季盃暨第一屆台灣人魚表演賽」27日及28日在北區國民運動中心游泳館舉行，賽事分為「自由潛水競賽」與「人魚表演賽」，自由潛水競賽有靜態閉氣、動態平潛無蹼、動態平潛有蹼及動態平潛雙蹼項目；人魚表演賽分為團體、男子單人、女子單人組，為台灣首次舉行該項賽事。

游志祥今天到場頒獎時表示，市府持續積極營造優質賽事平台，讓選手能在優質場地盡情表現、創造佳績，促進運動交流。

台灣自由潛水發展協會理事長王文彥指出，「花樣春季盃」成為台中春季大型自由潛水泳池賽，並與多場泳池賽事連結，為上半年最大型泳池比賽。今年首次加入「人魚表演賽」，融合了游泳、舞蹈和戲劇元素的獨特表演，選手穿上華麗的人魚裝束，展現優雅的水中舞姿。

運動局表示，北區國民運動中心符合國際標準「一館三池」，包括競賽池、跳水池、熱身池的室內競賽游泳館，舉辦台中市議長盃游泳錦標賽、全國分齡跳水錦標賽、全國總統盃游泳錦標賽及全市運游泳賽事，讓選手能在優質場地盡情表現、進行交流、創造佳績。