6架殲-16戰機、2架轟-6、1架運9通信對抗機、1架空警500預警機及2架「陸版死神無人機」之稱的BZK-005長程無人偵察機等21架次共機共艦，日前分別從西南空域，逆時針進入東南空域。前空軍副司令張延廷表示，大陸21共機共艦擾台有4個含義。

張延廷27日在中天《前進戰略高地》節目中表示，大陸21共機擾台有4個含義。第一個含義就是驗證遠程奔襲作戰︰殲-16已經出來、殲-16是戰鬥機，掛著副油箱，當然可以飛遠一點，這是「奔襲作戰」，也就是穿島鏈，宮古海峽或是巴士海峽。

張延廷接著指出。第二個含義是驗證衛星鏈路︰穿島鏈之後，地面上的雷達站都沒辦法溝通聯絡，只能透過人造衛星，派空警-500出來，透過人造衛星，把狀況傳到作戰指揮中心。驗證衛星鏈路，即時傳遞跟中繼完全沒問題，順便驗證有哪些死角或者是需要強化的。

第三個含義則是驗證有人機跟無人機搭配︰有人機都要參考無人機提供的戰場訊息，大陸死神版BZK-005無人機可做導引，叫有人機實施攻擊。有人機掛的是空對地飛彈、空對艦飛彈；無人機滯空時間長，還可驗證戰果。

第四個含義則是驗證空中加油︰巴士海峽是大陸的空中加油走廊，殲擊機回來一定要空中加油，不然油不夠。轟-6是中型轟炸機，但是也有空中加油功能的轟油-6，轟油-6可對轟-6、殲-16做空中加油。因戰鬥機的機油料是有限的，就算是掛著副油箱，航程還是有限的。