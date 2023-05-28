陶藝家袁芳瓊近日於摘星山莊展出創作個展《夢幻青花瓷》，展期至7月16日止。（潘虹恩攝）

陶藝家袁芳瓊近日於摘星山莊展出創作個展《夢幻青花瓷》，28日舉辦開幕茶會，並於現場模擬、解說泡茶流程。（潘虹恩攝）

多數人想到青花瓷，最印象深刻莫過於傳統白地藍花釉下彩的青花瓷，但陶藝家袁芳瓊運用柴燒工法製作的青花瓷帶有自然落灰，呈現別樣風情；袁芳瓊近日於潭子區摘星山莊展出創作個展《夢幻青花瓷》，展期至7月16日，28日舉辦開幕茶會。

袁芳瓊從1995年起接觸陶藝，多年前接觸「夢幻青花瓷」技藝，逐漸發展出個人特色，其中多樣作品結合樹木、植物等元素。袁芳瓊說，他曾多次攀登玉山，植物「玉山圓柏」生長在海拔3000公尺以上、相當寒冷的地方，可惜只有爬山的人才看的到，他希望運用陶瓷創作推廣給更多人知道，讓大家更認識玉山圓柏的剛毅，傳遞出玉山圓柏在惡劣環境下生存卻不屈不饒的精神，激勵人生。

「木柄飛天壺－玉山圓柏系列」是袁芳瓊很喜歡的作品，他說，飛天壺的把手炳是茶壺燒好後，再結合上去的。他有一些喜歡蒐集盆栽的友人，有些玉山圓柏的盆栽已有百年樹齡，樹木死後友人也捨不得丟棄，於是他向友人取得樹木作為陶藝素材，「讓我用陶藝創造它的第二生命」。

策展人、74 藝術中心創辦人李文武說，傳統印象的青花瓷是電窯燒的，不會被落灰干擾，所以呈現乾淨的白底藍紋，而夢幻青花瓷是使用柴燒，直接用火去燒烤，所以會有落灰附著在坯體上面進而形成釉，是自然落灰產生的效果，帶有一種夢幻的感覺。

人文國際執行長黃信彰說，台灣藝術家創作量大、品質高，但展示場館有限，公司約4年前與74藝術中心合作，媒合藝術家與地方文化館舍，讓藝術家作品可以在各館場展售，加上地方文化館舍本身就有參觀人潮，除教育與陶養外，也可能成為消費主體，希望藉此帶動台灣藝術生態更加完整。