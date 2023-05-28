台中市政府警察局和平分局自4月26日至本月26日共取締超速違規135件，通報40件改裝噪音車輛，全力執行「靜城專案」。（和平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市日前展開「靜城專案」，台中市政府警察局和平分局自4月26日起至5月26日全面執行取締超速、改裝噪音車，1個月來取締超速違規135件，另通報40件改裝噪音車輛上傳至噪音檢舉網，維護安寧及用路人安全。

和平警分局表示，警方於4月19日起進行1周宣導後啟動「靜城專案」，強力取締超速及噪音車，自4月26日起至5月26日已取締超速違規135件，依《道路交通管理處罰條例》處以新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰，如超過規定之最高時速60公里，最重可處2萬4000元罰鍰。

另，警方也通報40件改裝噪音車輛上傳至噪音檢舉網，若經環保局通知檢測不合格，將依《噪音管制法》告發，最重可處3600元罰鍰，執行成效佳。將針對轄內東關路（台8線）、台7甲線、雪山路（中專一線）、東崎路（中47線）易出現超速、改裝噪音車擾民之路段，持續規畫移動式測速照相、防制危駕等專案性勤務，並針對危險駕車、超速行駛加強取締。

警方27日晚上聯合環保局、監理站於台8線14.7公里，取締改裝噪音車，稽查經過約50輛車輛，其中，攔查5輛引擎聲音較大之汽（機）車，共舉發無照駕駛1件、噪音超標違規1件；現場由環境保護局依法舉發，處3600元罰鍰，另將由監理站通知臨時檢驗，有效阻斷違規、違法行為。

和平警分局呼籲用路人秉持同理心，違法使用未符合標準之排氣管，除了噪音擾寧，也跟自身荷包過不去，駕駛人切勿酒後駕車或在道路上危險駕駛、競速，以確保自身及其他用路人安全。另也協調環保局於重要路段設置「前有聲音照相請降低音量行駛」告示牌，提醒駕駛人，減速慢行，維護偏鄉安寧。