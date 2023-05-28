《地獄里長》導演瞿友寧率主演林哲熹、鄭人碩、嚴正嵐、陳大天、蔡瑞雪、陳昊森出席簽書會造勢。（陳俊吉攝）

林哲熹、嚴正嵐劇中是歡喜冤家也是戰友。（陳俊吉攝）

蔡瑞雪飾演網紅直播主。（陳俊吉攝）

林哲熹首度擔綱男主角，飾演熱血里長。（陳俊吉攝）

鄭人碩、嚴正嵐劇中都飾演律師。（陳俊吉攝）

陳昊森飾演聽障總鋪師。（陳俊吉攝）

創作實力男歌手OSN高爾宣及創作實力女歌手九九，首度公開演唱為戲量身打造的主題曲〈On My Way〉。（陳俊吉攝）

靈異奇幻愛情喜劇《地獄里長》（原名《愛的混混》）28日舉行定檔記者會暨簽書會，導演瞿友寧率主演林哲熹、鄭人碩、嚴正嵐、陳大天、蔡瑞雪、陳昊森出席簽書會造勢；創作實力男歌手OSN高爾宣及創作實力女歌手九九，首度公開演唱為戲量身打造的主題曲〈On My Way〉。 該劇殺青兩年，光特效就燒了超過兩千萬，瞿友寧苦笑：「可以拍一部電影了！做特效很痛苦，大家不要輕易嘗試！」

林哲熹首挑大樑擔綱男主角，飾演有特異功能熱血里長，不僅能見到鬼，為了尋找往生的阿嬤，還能穿梭十殿地獄與各殿殿主打交道。因劇情需要，劇組還去停屍間拍戲，林哲熹說拍攝前有先拜拜，還預先說對不起拍戲會開些無聊的玩笑，「我們大家一進去就覺得非常冷、超抖，也不知是為何而抖，雖然劇組要我打開的那一格是空的，但往兩邊看時，左右兩邊都有人，裡面是通的」。

飾演氣質溫文儒雅的菁英律師的鄭人碩表示，劇中很多法律專有名詞不能講錯，不能即興發揮，這也是他繼《暑假作業》後，第二次被導演要求增胖演出，胖了7公斤，「所以如果播出的時候大家看了之後不是那麼舒服的話請大家見諒。」「所以播出時如果看到覺得不是這麼舒服，請見諒！因為導演希望看起來穩重、不要太單薄」。

鄭人碩坦言：「有許多法庭辯證的戲，需要很有自信、很有說服力的狀態說出長達3、4頁的法條台詞，對我來講真的滿地獄的，這是我有過最多台詞的一部戲。」他特別謝謝林哲熹，有一、兩場戲的台詞，他一直卡住轉不過去，是林哲熹幫忙把台詞講過去了。林哲熹笑說：「碩哥平常是很好笑的人，當我們開黃腔時，他也講不起來、笑不出來，就知道嚴重了，所以主動跟他說這段我的角色可以講這件事，台詞就換我講」，但他也懷疑鄭人碩是演給他們看的，「真正演時又很順，就會懷疑那剛剛在糾結什麼？」

片花中驚見已故影帝龍劭華，導演瞿友寧表示，龍哥飾演議會議長角色，當時來拍時讓他很感動，因為他就是來挺好兄弟，什麼都願意演，該劇幾乎每一個角色都被「扒光」過，只是程度不同，「龍哥也是！」他回憶這部戲前年4、5月左右殺青，龍哥9月離開，當時他就心想：「怎麼可能！拍戲時都精神奕奕，還很愛開玩笑，拍攝時都很開心！」

蔡瑞雪自曝跟龍劭華有非常親密的戲，「我幫龍哥按摩，他人超好，我見到前輩都很緊張，他跟我開玩笑，分享跟他女兒相處方式，還說我們個性都很像，我按摩時他會一直稱讚我，還問我是否學過，都可以按到筋絡，讓我很有自信」。

嚴正嵐表示，拍這部戲時她有很多感觸，學會更珍惜身邊的人，「自從爸爸過世，跟家人這塊，我會想讓家人開心，就生了小孩」，最近兒子剛滿1歲，「想到拍攝時還跟其他演員聊到想生小孩就覺得很神奇，沒想到現在真的可以和兒子一起看播出。」拍的過程中，因為是演菜鳥律師，台詞中比鄭人碩少了很多法律條文，拍戲現場常覺得那些台詞不是人講的話，角色講話語速很快，總是穿著12公分以上的高跟鞋，跟她本人不太一樣。

陳昊森繼電影《刻在你心底的名字》後再度與瞿友寧導演合作，劇中扮演外表不修邊幅，對老婆相當癡情的聽障總鋪師李冠軍。他透露當時接到角色到開拍，其實只有非常短的時間可以準備，「這是很大的挑戰，除了口條發音，還有很多場重情緒的戲，所以現場跟瞿導磨合了很久，非常謝謝瞿導願意相信我，把這個角色交付給我，讓我演得非常過癮。因為角色有多場重情緒的戲，所以整個拍攝期我都很默默地一直聽音樂靜心準備，沒有好好地跟大家打招呼聊聊天，特別感謝每一位對手演員給予我的空間與陪伴。」

貫穿全劇的還有綜藝搞笑大師陳大天，第一次挑戰警察角色，飾演偵查隊分隊長連大風，開拍前不僅實地到警局做田調、親身體驗警察職場，還做足功課聽了許多懸案相關的Podcast。劇中的辦案過程裡有許多見鬼場面，陳大天驚呼：「其實我非常怕鬼，平常都不太敢看鬼片。在現場看到特化的鬼魂『小綠綠』都會被嚇一大跳！但反而讓我最驚嚇的都不是有鬼的場景，而是劇情比較刺激、動作場面比較浩大的戲，瞿導真的是把它當《玩命關頭》在拍。」這次跟林哲熹在戲裡成了「警民合作」的好拍檔，對手戲頻繁，兩人私下也成了好朋友，陳大天自曝殺青之後在社群發文，不小心把林哲熹的「熹」寫錯了，「他生氣地叫我罰寫100次，我到現在都沒寫，所以有點不太敢見他。」

《地獄里長》7月8日起公視每周六晚間9點首播，7月14日起三立都會台每週五晚間10點播出，故事講述每天黃昏5點20分就會見到鬼魂的熱血里長羅一凡（林哲熹飾），在遇上篤信法律才能帶來公平正義的菜鳥律師趙暖（嚴正嵐飾），與風度翩翩、溫暖浪漫的菁英律師溫為仁（鄭人碩飾）後，一連串的突發案件接二連三地開始發生，伴隨著「信神」與「法律」的衝突辯證，各類離奇懸案等待破解的同時，隱藏在三人間巨大的秘密也漸漸浮現。