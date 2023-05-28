李多慧嗨跳「開花舞」炒熱氣氛。（陳俊吉攝）

李多慧頻比愛心，電暈現場粉絲。（陳俊吉攝）

李多慧日前腳拐到，要粉絲別擔心。（陳俊吉攝）

韓國啦啦隊女神李多慧加入中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」後，一舉一動都備受矚目，她日前左腳不慎踩到升降舞台的空隙，小拐了一下，惹粉絲相當心疼。李多慧今（28日）出席遊戲活動時，感謝球迷朋友關心，表示腳傷已無大礙，「是我自己不小心受傷的，請球迷朋友不用過於擔心。」

李多慧今天辣露小蠻腰，與現場300多名玩家熱情互動，即便日前扭傷腳，仍大跳招牌的「多慧搖」以及韓國女團BLACKPINK成員Jisoo的「開花舞」，嗨得現場男粉絲近乎暴動，她說在韓國應援時也曾經受過傷，所以腳傷對她來說根本是家常便飯。

李多慧提到有學到一些台語，現場也驗收成果，當她脫口說出「時間」、「摩托車」的台語時，口音十分道地，令人驚艷，她說因為台語的時間跟韓文發音一樣，摩托車的發音也很相似，所以才學得比較快。

而同為樂天女孩的林襄日前赴美國參與MLB大聯盟台灣日活動，還跟大谷翔平同框合照，李多慧表示有關注到相關消息，也說來台灣時間不足，希望之後有機會能到其他樂天女孩的家玩耍，無奈喊工作行程實在是太趕了。