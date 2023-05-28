男星高山峰出道多年，參演無數影視作品《醉後決定愛上你》、《最佳利益》、《一家團圓》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》等等，時常在綜藝節目上分享生活，2011年他奉子成婚，與女友組建家庭，婚後誕下一男一女；近日他透露兒子在學校拒絕女生，沒想到被對方家長知道後，反而揚言要告上法院。

高山峰日前在《小姐不熙娣》中提到國小六年級的兒子在學校收到情書，兒子詢問高山峰的意見，高山峰認為如果喜歡就誠實表達，如果不喜歡對方又不想讓人難過的話，可以試著逗女生笑，結果隔天老師打電話來，是高山峰老婆接的電話，但因為老師是男老師，還特意叫來女老師轉述，原來高山峰兒子對著女生開黃腔「要不要吃我的香蕉」，讓高山峰瞬間崩潰，覺得這話不應該講，兒子卻說是因為爸爸說可以開玩笑拒絕，所以才對女生這樣說。

（來源／影片取自小姐不熙娣 YouTube，如遭刪除請見諒。）

高山峰表示事後有教導孩子性騷擾和開玩笑的區別，雖然沒和孩子父母道歉，但對方家長也警告，再犯一次的話就是「法院見」，高山峰藉機教育孩子是件很嚴重的事情。

高山峰自從結婚後就浪子收心，專心當個好爸爸，曾將孩子從公立小學轉到山區森林小學，一天接送就耗費2小時，對此他認為「我們找到一個很棒的學校，讓孩子不會害怕上學，反而覺得上學是種樂趣與探索。」而且兒子在森林小學還可以看到青蛙、蚱蜢等生物，「在這樣的環境中，小朋友不會被制式管理，反而有時間去發展自己的興趣。」孩子也很喜歡這樣的教育環境。

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