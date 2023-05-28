好像打彩票一樣一直出！日前有騎士行經新北市中和區成功路上，遭到巡邏員警眼尖發現未依規定裝設後視鏡，豈料上前攔查後，又發現其他3項違規，於是開出數張罰單，沒想到罰單長到拖在地上，也讓其他民眾拍下分享在網路上，讓網友直呼「忠實粉絲要求簽名」、「我只有過年大樂透加碼才能那麼多張」、「今天業績已達標」；對此，警方也表示由於罰單為一式三聯，因此，串聯起來才會有這樣的長度。

日前有網友在網上PO出1段影片，疑似有名機車騎士遭開「18張罰單」，整串「拖地罰單」讓騎士逐一簽名，員警還站在一旁盯著騎士全程簽完，有趣的畫面，讓網友直呼「今天業績已達標」、「忠實粉絲要求簽名」、「我只有過年大樂透加碼才能那麼多張」、「下次記得隨身帶印章」、「這男人太幸運了，碰到大金主」、「好像打彩票一樣一直出」。

對此，據《ETtoday新聞雲》報導，這此事件發生在本月26日下午6時許，這名21歲的騎士行經新北市中和區成功路上，遭到中和分局巡邏員警發現，其男子的機車未依規定裝設後視鏡，於是向前攔查，男子除了依規定裝設後視鏡外，還未安裝防燙蓋，及變更車身顏色等違規，依違反道路交通管理處罰條例，分別可處900元以上1800元以下罰鍰。

另外員警還發現引擎改裝直吸式節流閥，可處2400元以上9600元以下罰鍰；警方也解釋，因發現4項違規舉發，舉發單印製為一式三聯，一聯將寄給車主，其他兩聯則為後端處裡使用。