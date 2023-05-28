許多人都會到美式賣場好市多採買生活必需品。一位媽媽分享，近日她買了太多無糖豆漿喝不完，決定用果乾機「自製豆皮」，除了豆味濃郁好吃以外，還沒有任何添加物，相當健康，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，在好市多採買生鮮食材常有買太多、份量太大的問題，最近她買了3瓶無糖豆漿，雖然真的很濃很好喝，但保存期限只有1周，老公、小孩又不幫忙消滅，「一個人…實在…喝不完」，所以她只好把豆漿透過果乾機烘乾做成自製豆皮，「這樣，全家都會吃了，而且自製的豆皮沒有任何添加物，感覺很不錯」。

原PO公布豆皮作法，拿出一張烘焙紙撕成果乾機架大小墊底，四邊稍微折起避免豆漿流出，接著在烘焙紙上鋪滿一層豆漿，稍微搖晃盤子讓豆漿分布均勻，放入果乾機後設定為60度、烘乾2至3小時，「就…快速變豆皮了」，放入夾鏈袋後可以放在冰箱保存1至2周。

對此，許多網友紛紛回應，「妳好厲害，應該沒人想過可以這樣做成豆皮」、「看來要去購入一台果乾機了！」、「豆皮冷凍可以放更久！」、「中午看到馬上去買來試做，成功，只是我家是九層的，需要5小時，也許我倒比較多豆漿」、「好棒的分享，營養又健康」。