據人民陸軍微信公眾號5月28日消息，5月25日，來自保加利亞、法國、泰國、蒙古、美國、巴西、辛巴威、澳洲等43國53名駐華陸軍武官或負責陸軍事務的國防武官，應邀參觀訪問中共解放軍北京衛戍區某師。

上午10時許，駐華武官團陸軍俱樂部主席、保加利亞國防武官根切夫上校帶隊抵達後，該師官兵先後為武官一行展示輕武器基礎射擊、警衛格鬥技能、應用射擊、摩托車特種駕駛、輕型高機動步兵排戰鬥行動演練等軍事課目。射擊場上，槍響靶落、彈無虛發；格鬥場上，拳腳生風、動作敏捷；駕駛訓練場上，隊形變換、交換駕駛；反恐訓練場上，立體協同、快速制敵，官兵出色的表現贏得武官們的陣陣掌聲。表演結束後，武官一行進行射擊體驗、參觀官兵宿舍、品嘗中國軍營美食。

據瞭解，這是新冠疫情以來解放軍陸軍首次組織駐華武官參訪活動，向各國武官充分展示了新時代陸軍部隊官兵訓練水平、戰鬥作風和精神風貌，增進了中國陸軍和各國陸軍之間的瞭解。中共陸軍副參謀長鄒格銀表示，中國陸軍將始終秉持和踐行和平發展理念，希望與各國武官一起努力，深化互信，架起友誼橋梁，為共同維護世界和平與發展增添更多力量。

北京衛戍區某師歷史悠久、傳統厚重，先後經歷抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝戰爭，參加重大戰役戰鬥2000餘次，多次圓滿完成上級賦予的重大任務。