台灣天團五月天最近在大陸北京鳥巢體育館舉辦演唱會，5月26日至6月3日間連唱6場，票房粗估高達新台幣29億元，前兩天表演後好評不斷，更有許多藝人也特地進場朝聖。豈料，今（28）日晚間第3場開唱前，卻有演唱會志工曬出酸菜便當照，引起熱議，有人更貼出監獄餐形容他們吃得比犯人還可憐。

今日下午微博熱搜跳出「#五月天演唱會志願者伙食#」，內容是多名五月天演唱會志工在網上分享便當照，菜色是一個蛋炒飯便當加一小碗酸菜，看起來有點寒酸，讓原PO都忍不住直言，「演唱會志願者半日體驗真慘」；該便當照也被瘋狂轉發，有不少人感嘆，「演唱會志工工資0且伙食這樣，合理嗎？」。

有五月天演唱會志工在網上分享便當照（圖左）引起熱議，有網友直言比監獄餐（圖右）還要慘。（圖／摘自微博、摘自東網）

沒多久更有網友貼出香港監獄的監獄餐，還有好幾種種類，與演唱會志工便當對比後，讓許多人都替志工們抱不平，「我當過張學友、譚詠麟演唱會的志工，伙食一般但起碼有肉有菜」、「雖然人家是志工，但給這種東西吃不太OK」。

不過，有粉絲跳出來替五月天緩頰，認為冤有頭債有主，演唱會主辦方是給華樂非凡和歌華時代橋兩家公司，演出單位和主辦方是兩回事，矛頭不該指向五月天。而五月天所屬的相信音樂稍早對此回應，「並非主辦方和相信音樂招募的志願者」。