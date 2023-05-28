在德國提供18輛豹2A6(Leopard 2A6)主戰坦克給烏克蘭之後，為了補齊德國國陸軍坦克的空缺，再向克勞斯-瑪菲•威格曼(Krauss-Maffei Wegmann,KMW)公司訂購相同數量的豹2A8(Leopard 2A8) 主戰坦克，這是豹2家族中最新式的一款，也是最後一代。

防衛快報(Breaking Defense)報導，根據德國聯邦裝備與資訊技術辦公室 (BAAINBw) 的數據，這筆新合約的總價是5.25億歐元，預算已獲得國會通過。

這18輛坦克將從2025 年開始交車，於2026年底可以交付完畢。合約還有一項「新增條款」，可以就需求增加採購量，最多到105輛坦克。如果德國行使最大量選擇權，採購總成本將增至29億歐元。

豹2A8是以A7V基礎的增進型，最大的升級是加裝了以色列國營拉菲爾公司(Rafael)的「戰利品主防系統」(Trophy APS)，是目前世上最有實戰經驗、最有防護效果的坦克主防系統。 因此，一份 BAAINBw的聲明指出，「德國部隊將可獲得了世上最先進的高性能坦克，以最出色的方式，結合了防護、效能和機動性。」

根據戰略研究所 (IISS) 的資料，德國陸軍現役有321 輛豹2坦克，不包括封存的部分。

目前歐洲許多豹2坦克的用戶國家，分別撥出一些坦克支援烏克蘭，大多數是A4型；這些國家的坦克空缺也需要新的豹2來填螲。柏林在2023年2月表示，將贈送至少100輛庫存的豹2A5，給那些軍援烏克蘭的國家。

另外，KMV 在上周四的一份聲明中表示，公司已接到德國政府的委託，將生產12門新的 PzH 2000 自走榴彈砲。