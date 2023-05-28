大陸航空母艦遼寧號與其護衛艦隻。（中新社資料照片）

大陸航母山東艦日前突破第一島鏈，航行距離美軍關島基地僅710公里；27日則通過台灣海峽，沿中線以西北駛。前海軍艦長呂禮詩表示，遼寧艦目前在大連船塢要改裝為戰鬥艦，山東艦若也要提前升級，這對任務的影響其實很大，難道是有什麼盤算？

呂禮詩今(28日)在政論節目《新聞大白話》中表示，遼寧艦副艦長陸強強表示，現在遼寧艦要從原來的訓練艦轉變為戰鬥艦。呂禮詩對此表示，遼寧艦原來不就是帶著艦載機嗎？遼寧艦現在在大連的船塢裡，全部的上層結構已上了鷹架，遼寧艦的改裝已經不是第一次。

至於山東艦和福建艦現在有什麼不一樣？呂禮詩點出，福建艦的相列雷達角度有所改變，因為要因應飽和攻擊。那麼遼寧艦是不是也要改成這樣子，甚或27日通過台灣海峽的山東艦是不是也要提前改呢？這是一個很大的問題。

呂禮詩接著指出，一般來講，在兵力的派遣上，同行的兩艘船-山東艦、遼寧艦不會同時進船塢，因為若同時進塢，等於北邊沒有遼寧艦、南邊沒有山東艦，都沒有航空母艦。如果山東艦、遼寧艦同時進塢，這對任務的影響其實很大，還是有什麼盤算，他語帶玄機說「是2026還是2027？」這對台灣是很大的威脅。

呂禮詩表示，航空母艦到台灣東邊已經不是第一次，從2020年、2021年就開始了，只是大家不願意講而已，這才是台灣真正的威脅。