瑞典快時尚品牌H＆M持續調整中國大陸市場的佈局策略。據界面新聞報導，H＆M已開始通知消費者，位於北京三里屯太古里的旗艦店即將在今年6月11日正式停止運營。該店佔地面積超過1200平方米，三層零售空間內銷售男裝、女裝和童裝等品類，是該品牌在中國大陸開設規模最大的門店之一。

作為H＆M正式進入中國市場後開設的第200家店，三里屯太古里旗艦店對其有著重要意義。而2014年開業時正值快時尚黃金時代，太古地產自然也願意簽下10年長約，提供位於入口處且面向工人體育場北路的優越鋪位。

隨著潮流趨勢和消費者喜好轉向，整個快時尚行業也在出現變化。H＆M中國公關團隊表示，三里屯太古里旗艦店關閉後，將會繼續在北京和中國其它城市尋找合適的門店位置，開設品牌全新旗艦店。

H＆M官方聲明稱：「中國市場始終是H＆M最重要的市場之一。隨著零售業持續的數字化轉型以及顧客購物習慣的改變，我們將繼續優化門店組合，使之與各個市場形成最佳匹配，同時進一步為中國消費者帶來更加優質的購物體驗。」

這也是繼2022年關閉上海淮海中路旗艦店後，H＆M在中國的又一重大佈局調整。淮海中路旗艦店是H＆M於2007年進入中國市場開設的第一家門店，同時也是之前品牌在中國市場開設面積最大的門店。

不只是H＆M，許多快時尚品牌都在近年調整中國市場佈局策略。報導稱，Zara過去一年裡已經在大陸全國多個城市關閉門店，涉及北京、上海、廣州、煙台、淄博、重慶和杭州等多個城市。

美國快時尚品牌GAP更為激進，同樣在多個城市關停門店後，於2022年11月宣佈將中國市場業務以用4000萬美元（約合人民幣2.75億元）出售給寶尊電商，而其子品牌Old Navy已經在2020年正式退出中國市場。

日本品牌Uniqlo優衣庫是少數逆向增開更多新店的快時尚品牌。優衣庫大中華區首席市場官吳品慧近期接受中新社採訪時表示，2023年，優衣庫將繼續以每年80至100家速度在中國開設新店。但母公司迅銷集團2022財年報告卻也顯示，大中華區收益同比增長僅1.2％，經營溢利同比下滑16.8％。

值得一提的是，許多快時尚品牌近期頻繁關店，或也與其租金策略相關。一位不願具名的零售行業從業者表示，過去快時尚品牌強勢，能夠以較低租金簽下極長租約。但按照當下市場表現，再續約必然要支付更高租金，租約也更短。為了避免租金優勢被打破，和開發商協商期間擁有更多談判籌碼，部分快時尚品牌傾向關閉原店後再另找新址開店。

而除了門店策略之外，快時尚品牌在中國市場也在使用其它舉措吸引消費者關注。H＆M和法國設計師品牌Mugler聯名系列近期發售後引發消費者搶購，線上官網服務器一度崩潰，線下實體門店因消費者和黃牛產生衝突暫時關閉。

截止2022年末，H＆M在中國開設門店數量為360家。根據財報，H＆M集團2023財年第一季度銷售額同比增長12％至548.72億瑞典克朗，淨利潤同比增長3％。財報發佈後，H＆M集團股價上漲15％，是2022年5月以來的最高水平。