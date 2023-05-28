台南一對父母今上午帶著6歲、8歲的女兒爬大凍山，2名女童下山途中遭樹枝打中頭部，經送往柳營奇美醫師救治，2人初步診斷均有顱骨骨折，意識不清，其中8歲女童腦出血，傍晚均已轉至成大醫院治療。台南市政府晚間表示，市長黃偉哲相當關切女童傷勢，已指示副市長葉澤山前往探視，視家屬需求提供相關協助。

台南市政府發言人田玲瑚晚間表示，市長黃偉哲不捨女童受傷，第一時間指示副市長葉澤山前往成大醫院探視，並且指示衛生局視家屬需求提供相關協助，此外，市府也通報主管機關林務局，希望遏止類似不幸事件發生。