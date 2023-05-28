女童爬山遭枯樹擊中顱骨骨折 南市副市長探視 20:082023/05/28 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2名女童與父母爬大凍山，卻在下山途中遭斷落枯樹擊中頭部。（讀者提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南一對父母今上午帶著6歲、8歲的女兒爬大凍山，2名女童下山途中遭樹枝打中頭部，經送往柳營奇美醫師救治，2人初步診斷均有顱骨骨折，意識不清，其中8歲女童腦出血，傍晚均已轉至成大醫院治療。台南市政府晚間表示，市長黃偉哲相當關切女童傷勢，已指示副市長葉澤山前往探視，視家屬需求提供相關協助。 台南市政府發言人田玲瑚晚間表示，市長黃偉哲不捨女童受傷，第一時間指示副市長葉澤山前往成大醫院探視，並且指示衛生局視家屬需求提供相關協助，此外，市府也通報主管機關林務局，希望遏止類似不幸事件發生。 #大凍山 #女童 #柳營奇美醫院 #成大醫院 #黃偉哲 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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