2023中華企業射箭聯賽28日繼續在新竹市立香山綜合體育館進行第八輪賽事，首戰上演「頂尖對決」由寒舍集團、新北凱撒正面交鋒，彰化銀行則是趁隙5比0全勝台中銀行，一口氣衝進領先集團，氣勢驚人。

這場龍頭之爭，寒舍女單林佳恩雖然2比6不敵「雷母」雷千瑩，主將魏均珩男單先以6比0完封戴宇軒，隨後跟蘇于洋、劉泰言聯手6比2獲勝，維持男團不敗金身，不過雙方總點數3比2，互不相讓的結果就是讓彰銀有可趁之機。

與中銀之戰，彰銀女單邱意晴先是6比5險勝選秀狀元蘇芯羽，男單鄧宇成只花了近6分鐘就以6比0輕取范姜益鴻，之後的混雙、男女團也都順利獲勝，單日5點大進補，目前以22點追平寒舍，並列聯賽龍頭。

鄧宇成賽後證實今天刻意加快節奏，「之前都想多瞄一下，但力量撐久了就容易失誤，跟教練討論後做調整，現在的狀態滿順手的。」他透露，由於剛加入彰銀，對自己要求很高，不想辜負公司與隊友信任。

最近瑪娃颱風逼近台灣，鄧宇成表示原本很擔心影響比賽，加上本周移師「風城」新竹，不過天氣比想像中的好，風向也不算太離譜，「可能有隊友偷跑去拜拜，感謝老天。」

彰銀男團由「小鋼砲」吳昱明領軍，帶著學弟徐湧寓、張宇帆上陣，以6比2力克范姜益鴻／劉世偉／高浩文，讓鄧宇成讚譽有加，「吳昱明帶得很好，配合也很不錯，有拿出平時練習水準。」

「我習慣第一棒，跟隊友討論後也認為這樣比較合適。」吳昱明認為，排序就只是順序，只要相信隊友就好，「上場的時候風有點小亂，但我們賽前在旁邊練習場都Run過，今天他們表現100分。」