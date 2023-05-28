美元走勢觀察指標之一的美元指數，近周呈現仰角走升，單周自5/22的103.24跳升至5/27的104.22，多數投資人以為是美國國債恐怕引爆的避險情緒導致，外匯交易員反而建議，更需要看美國利率預期升溫和美債收益率上升，尤其是聯準會在5月升息至5～5.25％，通膨和核心通膨雖然高企，基準利率已正式高於通膨水準，進入「正實質利率」環境，經過近日的反彈之後，美元似乎將進入更加中性的階段。

美國政府早先已知，若有黨政協商將於6月5日出現債務違約。而美國2年期國債收益率已連續數周走升，成為推動美元走強的重要因素。滙豐環球研究部指出，匯市交易員現在關注的是6月13～14日的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，市場此次預期僅會升息5個基點，美元近日走升存在不對稱的風險。美國聯準會（Fed）官員的言論喜憂參半，也忽上忽下地左右美元走勢。

渣打銀行財富管理對於Fed 6月的利率會議，則預估升息25個基點，美國升息預期正在轉強，6月份升息機率目前上升至48％，帶動美元走強。由美債市衍生的避險氛圍，並沒有同步讓日圓的避險貨幣功能彰顯，全球避險資金沒有流向日圓，導致美元兌日圓續創新高，26日上探至140.6。

然而，國際匯市的本質在於「沒有任何貨幣會升/貶個不停」，據悉，外銀外匯交易員近日已開始布局日圓賣出，價位約在140.50做空美元兌日圓。避險工具的黃金，在美元走強和需求疲弱之下，金價下跌至近兩個月以來新低的1,947美元／盎司，渣打銀行財富管理分析，下方支撐預估在1,930美元附近，該價位為2022年11月以來反彈的日均線和趨勢線支撐交匯處。

富蘭克林證券投顧表示，市場認為Fed最早可能在11月才會降息，而非先前預估的9月、甚至更早之前，因此有助於短線上提振美元表現，預計美元指數區間將落在100～105。5/26的104.22已接近盒期高點。由於美國正進入「正實質利率」環境，若後續通膨持續下滑，而聯準會也確實沒有在2023年內降息，則實質利率可望持續攀升，提供美元中性維穩的前景。