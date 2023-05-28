最近隨輝達公布財報，獲利優於預期且財測超越市場估計值，輝達股價不僅短時間狂飆3成左右，經營管理階層樂觀看待生成式人工智慧（AI）與大型語言模型（LLM），驅動資料業務中心前景大好，高盛證券認為，LLM AI將是ABF長線關鍵驅動力，看好欣興受惠程度水漲船高。

各種利多因素匯聚，欣興、南電過去二個交易日各獲得外資買超逾2.8萬張與3,300張，26日收盤價為185.5元與303元，前者站上2022年6月中以來新高，南電則來到2022年12月初時的波段高點位置，隨時可望再改寫股價大波段高點。

高盛證券指出，輝達約占欣興2022年營收的15％，而且占比還有進一步上檔空間。考量欣興於輝達ABF載板市占高達28％，尤其聚焦下半年供應可能開始吃緊的高階ABF領域，高盛看好欣興將是AI伺服器投資需求爆發的主要受惠者。

值得注意的是，根據美系外資財務模型，欣興、南電2023年每股稅後純益（EPS）就是近年谷底，2024年將出現爆發性增長。南電EPS將從2023年的16.97元，飆升至2024年的31.37元，年增率高達85％，2025年再以42.94元刷新紀錄；欣興2024年EPS則是19.16元，較2023年的9.73元翻倍，2025年上看24.52元。