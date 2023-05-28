新竹市愛山林射箭隊今年賽季進行換血，當中洪智禧、權珉慶更是來自台北市立大學的韓籍學生，洪智禧28日在女團請纓扛起第三點重任，表現精彩，關鍵十分箭更是助隊站穩陣腳。

洪智禧來自南韓光州，由於就讀華僑小學，從小就會說中文，來台4年的她現在幾乎沒有口音，「家人覺得多學一個語言，未來比較有優勢，沒想到還真的成為我來台灣的契機。」

來台後不久就碰上疫情，大學4年只回家2次，但她認為很幸運遇到很多好朋友，「大家看我是外籍生，都對我很好，讓我很快就能融入環境，晚上還會陪我去散散步，很謝謝大家。」

今天對上新濠建設的女團戰，洪智禧6次上場射出4支九分箭，還有一支拯救隊友六分箭的十分箭，助隊5比1輕鬆獲勝。其實原本主打第二棒的她賽前主動要求換成第三點，反而讓她克服心魔。

「我也不知道為什麼，第二個上去射的時候會很緊張。跟教練溝通後就想換換看，覺得今天表現還不錯，雖然還是緊張，但動作還算穩定。」洪智禧說。

愛山林教練林詩嘉認為，洪智禧今天在報靶後的調整很快，果然射出佳績，「新竹風不好抓，很需要選手的經驗跟臨場的修正。」

林詩嘉笑說，太複雜的中文對洪智禧仍有些困難，教練團會盡量用她能理解的方式教學，「重點是她以前真的很容易緊張，其實她的技術跟本土選手是差不多的，希望她越來越好。」

除了女團，愛山林今天也靠著吳宜霈／蔡薰毅拿下混雙，可惜其他3點落敗，連兩天無緣在主場取勝。