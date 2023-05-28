女星李燕拍攝多部本土劇，近年來多次出演第一女主角，擁有美麗外貌的她吸引不少粉絲支持，努力經營事業的她，感情狀況也進展得相當順利，日前更突丟震撼彈宣布將與工作夥伴「新店陳大少」陳茂榮結婚。豈料，事隔不久竟在社群上發文分享「人妻不好當」的心聲，意外引發粉絲討論聲浪。

女星李燕16日無預警在深夜丟出閃光彈，宣布要和陳茂榮結婚，「是的！他是我的愛人新店陳大少，也是我曾說過『我喜歡有責任感、有肩膀的那個男人』，不只是認愛，我還認定他了！」而成為人妻的她，也在臉書上曬出幾張兩人的甜蜜合影，幸福模樣羨煞不少粉絲。

誰料，事隔12日，李燕曬出一張為自己加油的貼圖，並留言表示：「完了！芭比Q了、真的芭比Q了！」透露自己原打算張羅午餐，卻無從下手，只好以「叫外送」的方式處理，讓她無奈直呼：「不容易，人妻不好當，有課程能上嗎？」更稱自己：「過去的生活我只會工作賺錢、只會愛漂亮保養、只會到處去旅行玩樂，現在要砍掉重練了！」

李燕的貼文雖然看似「煩惱」，但無意中也透露婚後生活受到老公的不少照顧，甜到掉牙的模樣讓粉絲嗨喊：「沒關係，能吃就是福」、「加油，我家也是老公掌廚」、「有美貌就好。」此外，也有粉絲貼心附上解決方法：「慢慢學就行了」、「現階段的任務，就是要訓練一位下的了廚房的合格人夫」、「先從涼拌菜開始學。」