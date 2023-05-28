梅嶺比丘尼命案死因成謎，李姓婦人身上的不明撕裂傷還待30日解剖確認，警方先在盧姓報案人貨車上採到可疑血跡，盧男平常飼養凶狠獵犬在山中打獵，自稱與李婦認識還曾一起吃飯，警方等待比對相關資料釐清案情。

已剃度出家的67歲李姓比丘尼，今年初與林姓女友人從台中到梅嶺大湖桶部落一處農舍居住，李婦交往單純，平常除了修行念佛，還與附近鄰居交好。

案發當天上午，李婦離家向住在山坡的住戶借水源洗蚊帳，洗完後徒步上山返家，在短短100公尺的路程中突然出事，住在附近的盧姓家人聽見狗吠聲外出查看，就發現仰臥產業道路的李婦，地上有大量血跡，趕緊報案。

案發後，警方查看死者住處維持整齊乾淨，不似遭竊，李婦身上有多處不明撕裂傷，附近住戶懷疑身材嬌小的李婦，可能遭附近獵狗咬死。

而飼養大批獵狗的住戶，就是發現李婦屍體的盧家人。警方隨即在74歲盧男的發財車身與車底找到2處可疑噴濺血跡，血量微少不似直接噴濺沾染，現已查扣該輛貨車。

附近住戶表示，盧男喜好飼養獵性高、凶狠的犬種，在山中追捕山豬、野兔，過去常有登山客、居民被其獵狗咬傷，也有農民飼養的雞隻被全數咬死。

報案的盧男與死者熟識，他第一時間供稱，李婦26日還到他的芒果園幫忙套袋，他當晚邀對方到家中一起吃飯作為回報，彼此是關係良好的鄰居。

盧男說法令案情更撲朔迷離，警方現場鑑識原認為死者是銳器所傷，檢察官與法醫相驗時卻推翻認定，初步確認因外力致死，對死者身上的傷勢是人為或動物造成，還需30日解剖化驗才能確定。