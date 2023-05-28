總獎金新台幣700萬元的2023三花TPGA錦標賽，28日在台灣高爾夫俱樂部進行最終回合決賽，台灣37歲好手詹世昌在炎熱高溫、強勁風勢及高難度旗位等多重考驗下展現球技，打出低於標準桿4桿的68桿，寫下大會單日最低桿成績，並以一路領先之姿，最後以四回合總桿低於標準桿13桿的275桿奪勝，奪下個人在這項大賽的第3冠，也是他今年賽季首冠，並帶走冠軍獎金台幣150萬元。

最後一回合賽事淡水地區天氣高溫炎熱，中午氣溫高達攝氏34度，加上受瑪娃颱風外圍環流影響，現場風勢強勁、風向難測，加上刁鑽旗位，在在考驗選手的球技與耐性，也因為比賽狀況不容易，只有4位選手打出低於標準桿的紅字成績。

詹世昌在這回合共抓下5博蒂、1柏忌，前九洞分別在第2洞三桿洞與第6洞五桿洞，各拿下11呎及6呎小鳥推桿，讓他總桿低於標準桿11桿，將和緊追在後的選手差距拉開為4桿地主選手；後九洞第詹世昌在13洞與第15洞兩個五桿洞繼續再抓2隻博蒂，只有在第14洞切桿失手，吞下一個柏忌，最後一洞以小鳥推桿寫下happy ending。

賽後詹世昌表示，一開始只領先2桿時，確實會感到後頭追兵們的威脅，因此先求穩紮穩打，保持謹慎，在第6洞後因自己打得不錯，一直保持4桿領先差距，就比較放心一點，「不過這個冠軍真的得來不易，今天高溫、又因颱風影響，不但風勢大且風向亂，很難判斷，加上旗位放在以前比賽從來沒有放過的位置，自己能打出這樣好的成績真的很好了！」

詹世昌曾於2014與2016年在三花錦標賽兩度奪冠，也在去年首度在台灣高爾夫俱樂部舉辦的台灣三商名人賽披上冠軍綠夾克，他特別要感謝仰德集團、台玻集團、新豐球場、台北市大以及一路上幫助他的贊助朋友，「接下來3周都在台灣，練練球、練練體能與家人相聚，6月底再開始打亞巡賽。」

具有悠久歷史的三花TPGA錦標賽今年是第56屆，由台灣三花棉製業股份有限公司、三花棉業公益教育基金會及台灣職業高爾夫協會TPGA共同主辦，協辦單位是具有104年歷史的台灣高爾夫俱樂部，頒獎典禮有三花棉業公司代表三花棉業公益教育基金會執行秘書蘇文娟、三商集團榮譽董事長翁肇喜、台灣高爾夫俱樂部會長陳彥豪與TPGA理事長陳榮興等貴賓出席。

冠名主辦單位三花棉業於頒獎典禮上發表書面感謝詞，致這次賽事所有的贊助商、協辦球場及參賽選手，其中提及「TPGA錦標賽長久以來代表台灣職業選手榮耀競技的最高殿堂，很榮幸能參與全國各界對於台灣職業高壇的支持與推動，感謝大家所帶領的各專業團隊，有你們的大力支持，使大會更臻圓滿成功。」 並允諾明年繼續冠名主辦這項大賽。

詹世昌（中）拿下2023三花TPGA錦標賽冠軍，接受灑水祝賀。（TPGA提供）