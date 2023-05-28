大陸女星黃奕外型典雅，主演作品有《上錯花轎嫁對郎》、《還珠格格》等等，她在第三部的《還珠格格》接替趙薇演小燕子，但名氣卻不如對方響亮，她曾有過兩段婚姻，最後都以離婚收場，前夫更疑似家暴，單身後她將精力投注在工作上；近日黃奕參加華表獎，不料疑似拍攝時私自拿起展品，遭美術館方點名「未經館方允許請勿私自觸碰展品」。

近日黃奕到北京參加華表獎，為此她曬出一系列在戶外拍攝的美圖，並寫下：「人生第一次來華表獎，20年前我演了小燕子，所以今天我想帶著她和我一起…希望我們無論是20年前，還是現在，或是未來，我們都能手牽著手，感受所有的榮譽、光鮮和暗淡」，照片中黃奕手上還拿著精緻的水晶玫瑰，貼文發出沒多久後，北京的松美術館轉發黃奕微博並表示「黃奕女士手上拿的水晶玫瑰是美術館目前展覽中藝術家的作品，友情提示黃奕女士及團隊，尊重藝術家和美術館的勞動成果，文明觀展，未經館方允許請勿私自觸碰展品」。

此事發酵後，網友分成兩派，一派認為黃奕沒錯，一派則認為黃奕行為不妥，「美術館為啥當時不制止私下不能說，這美術館品質也很差勁」、「這後面一大片這種花，如果沒有提示的花確實不知道不能拿來拍照啊」、「如果真的愛惜自己的勞動成果為什麼沒有保護好！輕而易舉都能拿到？沒有保護措施嗎？」、「你知道去珠寶店不能隨便拿，到展館就不知道啦？」、「去美術館不碰展品不是常識嗎？」。

而黃奕和松美術館事後刪除貼文，黃奕也在傍晚發文道歉：「大家好，我是黃奕。剛結束工作才看到，很抱歉之前在松美術館拍攝過程中動用了場地的物品。我深知作為公眾人物應時刻注意自己的言行舉止，在日後的工作和生活中我和我的團隊都會更加嚴謹，謝謝大家的監督！」