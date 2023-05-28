由於颱風外圍雲系影響，明（29）日大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣象局表示，目前在鵝鑾鼻東南東方的中颱瑪娃正向西北西前進，有逐漸放慢、北轉趨勢，周二至周五（30日至6月2日）將於台灣東方海面緩步向北，外圍環流將影響台灣天氣，最快明天發布海上颱風警報。

氣象局指出，明天大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地低溫在23到25度，白天東半部高溫大約29至32度，西半部普遍會來到33至35度，新竹、苗栗、台南、高雄局部地區有發生36度高溫的機會。

氣象局預測瑪娃影響。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二至周四颱風外圍環流影響，東北部及東部地區有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部及東南部地區有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，新竹以南地區有局部高溫發生的機率。

周五颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，北部山區並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；周六、下周日（3日、4日）北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。