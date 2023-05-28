112年第二次全國藤球排名賽甲組賽事，28日在新北市泰山體育館進行最後一天男子組四人賽的賽程，由劉昶佑、方瑞照、陶秉業、詹明隆、林銘軒所組成的猛牛戰神隊奪冠，他們包辦這次排名賽三人、四人賽冠軍，對於取得代表中華隊出征7月世界藤球錦標賽（泰皇盃）的資格勢在必得。

112年第二次全國藤球排名賽甲組賽事女子組三人、四人賽則由亞運培訓隊陳曉葳、何凡幼、潘奕婷、潘若慈、邱雅姵、黃郁涓合力奪雙冠，下周中華藤協將召開選訓委員會議，決定7月前進泰國叻丕府世錦賽的國手名單。

今年藤球世錦賽除了既有的男、女子組三人賽、四人賽外，增加了U21男子組三人賽組別，猛牛戰神隊中的詹明隆、林銘軒相當有機會成為參賽選手，而劉昶佑則是可望以帶隊教練身分參與其中。

首次在甲組成人賽掄元、勇奪雙冠，前進世錦賽U21組別的詹明隆、林銘軒異口同聲說：「不緊張，心態上已經有所武裝並不會害怕！已經等不及要比賽了，相當興奮又很期待比賽的到來，這次冠軍算是達成個人的小目標，但更榮幸的是能前進世錦賽，畢竟那是踢藤球以來的夢想舞台」。

中華民國藤球協會秘書長黃秀仁表示，在基層扎根、培養優秀選手接班是這幾年協會發展重點，從U19到潛優都有定期做選拔、培訓，這些選手長期配合與訓練，彼此默契都相當優異，在世錦賽U21男子組三人賽的競爭力不亞於成人組層級。