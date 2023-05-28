蔡男去年10月間退伍前，到某國小籃球場打籃球，與10歲女童搭訕攀談，還帶她到偏僻處所強制猥褻得逞。事後，家長察覺有異追問得知報警，蔡委任律師辯護以蔡患有戀童症請求減刑，但經醫院診斷鑑定認輕度智能缺損，但與犯罪行為無相關因果關係，法官依強制猥褻罪判3年2月，可上訴。

19歲蔡男去年10月8日下午到中市1間國小籃球場打籃球，10歲女童與表哥、同學也在場打球，蔡傍晚時向女童搭訕，並以「認識穴道」為由攀談，蔡曾詢問女童就讀幾年級？女童回覆指稱國小5年級。

蔡將女童帶到 校園偏僻處，強抓她的右手撫摸自己的生殖器，女童抗拒要抽回手，但仍遭緊抓被迫持續撫摸，約10秒後才放手。

經女童表哥的媽媽到校催促，女童等人才返家，女童母親發現孩子神情有異追問，得知後報警，蔡在犯後11天即退伍，經警方調閱監視器影像循線查獲。

蔡犯後坦承犯行，他的委任律師也辯護指稱，蔡經診斷有疑似戀童症，行為時控制能力受影響，且年僅19歲、深具悔意、有和解意願，請求減輕其刑。

法官以蔡因他案送中國附醫鑑定，經評估，蔡有輕度智能缺損、注意力稍有不足，但犯罪行為過程與相關精神障礙、心智缺陷並無因果關係，且他警詢及偵訊時陳述流暢、切題，不符減刑規定。

女童家屬不願接受調解，且女童案發後不敢獨處，身心健康嚴重受影響，法官依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判蔡徒刑3年2月。