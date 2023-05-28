全國最大網球賽「第一金控正新瑪吉斯盃」全國網球團體錦標賽，28日進行最終決賽，賽事代言人易楚寰率領巨象隊稱霸公開組，成功大學首度在大專乙組封王，壯年組則由斗六小博士奪冠。

眾所矚目的公開組賽事，賽事代言人易楚寰率領的巨象隊，先在8強賽以2比1力退大重仁集團紅隊，接著4強賽以2比0擊敗青年公園網球場，最終決賽2比0打敗大重仁集團白隊，賽後易楚寰表示：「第一次代表巨象隊出賽，很高興能拿到冠軍，大家開心交朋友，隊友和團隊氣氛很好。」

易楚寰在巨象隊的隊友洪崇祐則補充：「大家從青少年就認識，以前沒有機會組隊，現在能在同一隊，明年會繼續回來挑戰連霸。」

第12屆第一金控正新瑪吉斯盃圓滿落幕，主辦單位第一金控及正新橡膠公司長期支持網球運動，落實企業社會責任不遺餘力，積極投入資源在台灣體壇，培育體育選手、舉辦和贊助各類賽事，期望藉由這樣的拋磚引玉，帶動更多企業與民眾對於基層體壇的關注，幫助台灣體育環境持續正向發展。