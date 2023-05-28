大陸福建省三明市1間技術學院，日前發生一起學生在校內活春宮，遭到不少圍觀學生拍下，並在網上流出多段影片，從影片中可見，一棟大樓內有對情侶坐在沙發上，身體不斷上下狂震，疑事情結束後，這對情侶還站起來整理衣褲，殊不知，所有的行為都被外面圍觀吃瓜的學生拿手機拍下；而該棟大樓疑似是裝反向玻璃，才會讓這對男女誤以為外面看不見，在落地窗旁大演活春宮。

綜合陸媒報導，27日有對情侶在校內上演「活春宮」，這一幕被不少同校學生拿手機拍下瘋傳，據悉，當天晚間9時許，有不少學生接獲消息後，便前往現場湊熱鬧，看見該對情侶坐在沙發上擁抱，並做出上下晃動的動作，疑似事情結束後，2人才站起來整理衣褲。

從瘋傳的影片中可見，這對男女坐在沙發上忘情擁抱後，面開始上下晃到，後來2人疑似結束事情後，開始整理衣褲，男子還靠著窗，疑似朝外面看了一眼，豈料，外面已經聚集一群吃瓜民眾持手機拍攝。

由於，該對男女的親密動作引來大批學生持手機圍觀，害羞既尷尬的畫面在網上流傳，不少網友納悶問，「學校叫事的落地窗玻璃裝反了？」、「白天確實看不到裡面，晚上開了燈就翻轉了」、「裡面看不到外面，就以為外面看不到裡面了嗎？」。