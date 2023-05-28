美國康乃迪克州(Connecticut)發生一起「黑熊吃霸王餐」事件。一隻黑熊闖入康州一家麵包店的倉庫，嚇到了幾名員工的同時，牠自顧自的吃下 60 個杯子蛋糕，吃飽後悠閒離開。

美聯社報導，一家在頗有名氣的麵包店「著迷的好味道」(Taste by Spellbound)，似乎真的香氣四溢，連黑熊都被吸引進來。這隻熊出現時，工作人員正在將蛋糕裝進貨車裡，結果黑熊就在倉庫門未關的時候，進去大快朵頤。

康乃迪克州環境部門表示，該州的山區與森林面積頗大，大約有1000~1200 隻黑熊，去年城鎮的黑熊目擊紀錄達到158次。

CCTV shows black bear taking 60 cupcakes from Connecticut bakery

麵包店老闆史蒂芬斯(Miriam Stephens)在 IG的貼文表示，她聽到員工尖叫聲淒厲，如同遇到血腥謀殺一樣，並驚慌地說「有一隻熊！」

這位尖叫店員名叫威廉絲，她告訴WTNH電視台，「尖叫聲把熊嚇跑了一段時間」，但之後熊又跑回來了3 次。

附近的監控系統拍攝到熊出没的過程，店試圖試圖以呼叫和走動嚇唬這隻熊，但熊要是走近店員，他們又嚇得趕緊逃跑，於是熊又留了下來，從車庫裡找到一箱紙杯蛋糕，安心的吃了起來，最終吃了大約 60個紙杯蛋糕。

威廉斯說最後是麵包師按汽車喇叭，才終於把熊給趕走。當地的和環境保護部警察和動物保護官員趕到時，四足小偷早就已經離開了。

康州黑熊與人類之間的互動，並不是都這麼和平落幕。上個月，一名 74 歲的婦女在哈特福德 (Hartford) 郊區遛狗時被熊襲擊，手臂和腿部被咬傷；去年也發生兩起熊襲擊人的事件，一名10 歲男孩在後院被熊打傷。

上週五，一隻小熊闖入哈特福特(Hartford )市中心，並爬上了一棵樹。警方、動物控制官員和州環保部門花了幾數小時，才使這隻小熊平靜下來，並重新安置。不過官方沒說怎麼安置。