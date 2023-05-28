基隆市仁愛區成功一路劉姓獨居老人的屋子近日傳出異味，警消獲報後，28日下午破門而入，發現獨居老人已經陳屍在床上，遺體也已發黑腐爛，明顯已經死亡多日，警方封鎖現場初步調查沒有外力介入跡象，報請檢察官相驗，釐清老翁的死亡原因。

據了解，70歲的劉姓老翁因為與家人不合，與妻子長期分居已久，獨自住在仁愛區成功一路。不過近日鄰居聞到怪味，發現是劉姓老翁住處傳出，便向里長反映，里長擔心劉姓老翁發生意外，便通報警消到場。

警消在下午4時50分左右破門進入劉姓老翁住處後，循著味道走上二樓，在臥室裡發現劉姓老翁躺在床上，已經沒有生命跡象，且遺體已經發黑腐爛，才傳出異味。警方隨即封鎖現場調查，由警局偵查隊及鑑識科進行調查。

警方初步調查，屋內沒有被破壞的痕跡，也沒有打鬥的跡象，初步排除是他殺，在完成相關筆錄後，將報基隆地檢署檢察官相驗，以釐清劉姓老翁確切的死因。

警方後續通知劉姓老翁分居的妻子與女兒，據了解，老翁的家人最後一次看到他是在本月15日，且劉姓老翁心臟有開過刀，本來就有心血管方面的疾病。從現場狀況初步估算，警方認為老翁應該死亡數日，但確切的死因及死亡時間，還有待檢方進一步的相驗才能進一步釐清。