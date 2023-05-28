國內年度最大、最高級別的羽球團體賽事112年全國羽球團體錦標賽，從5月21日到6月1日在屏東縣立體育館進行，乙組賽事歷經4天激戰，決賽5月28日登場，男乙團由中租新豐A封王，女乙團則是中租大同A封后。

男乙團決賽由中租新豐A對決李寧高雄師大A，首點中租新豐A吳哲穎以21比18、21比18戰勝對手開出紅盤；第2點中租新豐A杜心策打出猛烈攻勢，以21比19、21比9幫助球隊聽牌；未料第3點李寧高雄師大A洪庭楷/鄭允傑挺住壓力以21比17、10比21、21比19成功止血取下該點，將戰線延長到了第4點；第4點雙方陷入膠著、鏖戰三局，最終由中租新豐A楊博智/邱子紘靠著在末局中盤打出6比0強勁攻勢奠定勝基，成功幫助隊伍贏下冠軍榮耀。

女乙團冠軍戰則由中租大同A對決台電金甌，前兩點雙方各下一城，實力都相當強悍的兩隊在第3點也都先各自拿下1局，中租大同A呂思穎/童婕茵末局展現絕佳默契，開局就拉開比分差、順利拿下聽牌的一點，最終中租大同A也不打算讓台電金甌有喘息的機會，第4點21比18、21比17贏下，收下本屆女子乙組冠軍。

112年全國羽球團體錦標賽除了已經落幕的乙組決賽，接著高中組、國中組4強與決賽也將於5月31日、6月1日進行，歡迎球迷進場觀賽為選手加油，也可鎖定達克運動收看賽事直播，大會亦有提供即時比分系統，供球迷掌握最新戰況。