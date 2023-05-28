蔡政府任內發生「卡管案」，在林智堅「論文門」事件中，民進黨也一度攻擊台大，副總統賴清德今天與學生座談，遭學生火辣詢問是否覺得民進黨對台大有虧欠？對此，賴清德低調表示，我們都在爭論過程中，學習在下一個階段如何建立更好的方式，避免類似情況再度發生。

賴清德今天出席台大政治系系學會與亞太青年協會合辦「2024校園總統馬拉松論壇」，陽明交大學生指出，民進黨過去長期在威權時期對抗威權、追求學術自由。民進黨黨綱清楚提到要撇除對校園的干預，維護教育中立，大學教授的聘任嚴禁政治權力干預。

但他說，最近這幾年來，我們看到台大校長管中閔聘任案、林智堅論文案，民進黨跟台大好像有比較多的衝突，去年全黨力挺林智堅論文事件，也對台大有所攻擊，詢問賴清德，民進黨在處理這些事情上面，對台大有沒有覺得有一點虧欠？

賴清德先是說「果然是台大的學生！」獲知發問者並非台大學生後，他尷尬的笑笑但仍肯定對方為台大說話。

賴清德低調表示，民進黨推動大學自治，其實社會都有很多面向，也有許多不同的看法、我們都在這個爭論的過程當中，學習在下一個階段，如何建立一個更好的方式來面對這個問題，避免類似的情況再度發生。