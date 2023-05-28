富邦悍將28日靠著首局6分大局奠定勝基，也給了先發投手陳仕朋拚完封的機會，最終他用118球投9局，僅被敲2支安打，率隊以8比0擊敗味全龍，他也成為本季首位完封勝的投手。

陳仕朋今天賽前6場先發僅拿下1勝、4敗，也只有勝投那場是優質先發，他坦言，在結束世界棒球經典賽任務後，自己一直努力在轉換角色，想辦法要幫助球隊，但感覺都沒有回到正軌，前陣子被降二軍調整，也讓他找回好感覺。

由於今天分數早早拉開，加上陳仕朋狀況回穩，雖然8局投完球數已經破百，但他仍表達想要續投的想法，教練團也尊重讓他拚紀錄，最終他繼2020年8月23日面對樂天桃猿後再拿下完封勝。

總教練丘昌榮說：「他不想下來，企圖心很強。8局保送時就有請投手教練羅曼上去詢問狀況，那時候他覺得還可以投，就尊重他。」不過當時牛棚投手陳冠勳也已經準備好，若9局用球數過多的情況下仍會適時踩剎車換投。

陳仕朋表示，今天會想拚完封最主要還是因為隊友火力支援，「機會到了又滿順的，就繼續投。」他坦言，9局續投時也沒有感覺到疲累，「可能腎上腺素也上來，加上球迷加油聲也是我投下去的動力。」

拿下相隔1008天的完封勝，加上現在投手分工細膩，要拚完封有難度，陳仕朋認為主要是「天時、地利、人和」，「也順便幫牛棚一下，讓他們休息久一點。」