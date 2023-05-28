女星李懿擁有高挑身材和漂亮臉蛋，早年以模特兒身分出道，近年登各大綜藝節目，個性直爽的她受到許多粉絲喜愛，也時常透過社群平台分享生活與觀點，近日她透露因被網友私訊，對方認為她不認真，讓李懿直呼：「真的不能說我不認真，除非你比我更拼！」

李懿近年除了上節目，也有經營自己的個人YouTube頻道，頻道時常分享各地美食，旅遊內容吸引了8.71萬粉絲，近日她忍不住在限時動態發文，本來預定頻道首播上新影片，結果臨時要改內容，只能先把原本的影片下架重新上傳，沒想到有網友私訊她說「影片常常點進去都不見，你很不認真」，這番話讓李懿無法接受坦言：「欸，你說我什麼都行，說我對頻道不認真我真的不能接受，我絕對是最認真的人之一！」她透露錄節目外景時都會隨身帶相機，收工後只要有機會跟時間就會去拍攝，6點收工她出去拍片可以拍到9點，自己出門三天兩夜的素材可以剪出7支片，當天她凌晨5點半起床坐第一班高鐵去南部拍攝，而且她工作都是外景，頻道也是外景，這樣還可以每個禮拜準時上片。

李懿反擊批評她不認真的網友。（圖／翻攝李懿facebook）

李懿也坦承除了剪接師，頻道團隊只有她一個，彰化以北都還是自己開車去，面對網友的批評，她反擊「真的不能說我不認真，除非你比我更拼！」，限時動態發出後，其他網友留言：「不要對不懂你的人太認真」、「真心佩服你，你很認真啊！加油」、「不要管那些臭嘴」。