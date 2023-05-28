楊俊瀚在2023台灣國際田徑公開賽發生踩線被取消資格的遺憾。（大會提供）

2023台灣國際田徑公開賽28日在新北市板橋第一運動場繼續進行第二天的賽事，台灣新一代年輕選手表現出色，在多個項目囊括獎牌。

亞運培訓隊國手陳傑、彭名揚在男子400公尺跨欄正面對決，日前在大阪、靜岡接連取得49秒40內佳績的彭名揚，以以49秒53摘金賽後表示：「賽前就是用49秒多在做準備，學長陳傑他們道次在後面，前面又沒有實力過硬的選手，後面在過彎處加速就一路放手衝到終點。」

近日透過經紀公司公布結婚好消息的陳傑，雖以49秒89摘銀，但對自己年過30且接連出賽的情況下，還能保持50秒內的水平仍感欣慰。

男子200公尺跑道上，「台灣最速男」楊俊瀚因在跑道轉彎處踩線，被大會取消資格，賽後他回應：「有意識到踩到線，對風向的掌握也沒那麼好，這次的失誤是一個很好的經驗，也會透過影片跟教練做出調整，全力備戰亞錦賽和杭州亞運。」

最後男子200公尺決賽中，陳玟溥與葛吳諺明兩位好手幾乎同時壓線，陳玟溥以20秒81、0.01秒之差摘冠。