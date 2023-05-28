(台鐵提供)

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台鐵高層包括局長張政源、副局長朱來順、資產開發中心副總經理劉睿紘遭爆曾在im.B吸金主嫌曾國緯（原名曾耀鋒）的宜蘭豪宅接受招待，曾國緯的川晟集團宜蘭營業所就設在國有台鐵土地上。台鐵晚間回應表示，川晟公司公開標租台鐵停車場土地1年，期滿不續租，且上面並無興建任何建物。

台鐵表示，2020年9月18日以公開標租方式（價格標），公告標租台鐵宜蘭停七（宜蘭縣宜蘭市和睦段51地號土地），於10月5日開標，由川晟公司得標，租期自2020年11月2日起至2021年11月1日止，租期1年，期滿不續租。

台鐵表示，川晟公司於該承租停車場土地上並無興建任何建物。因川晟公司承租該局宜蘭停七停車場是經營收費停車場，依稅法規定須於現場設籍以依法課稅。川晟公司以宜蘭營業所名義於2020年12月25日設籍。後受疫情影響，租期到後川晟公司未再續租，且已註消設籍。之後宜蘭停七停車場再招標，現由另一公司承租經營收費停車場，也是於現場設籍課稅。