2024年總統大選，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲形成「三腳督」局勢。YouTuber「桃園孫先生」今天(28日)在桃園市蘆竹區進行「2024總統民調大對決」街頭民調，結果，侯友宜獲39票、柯文哲33票、賴清德拿到21票。桃園孫先生分析說，盧竹區偏綠，賴清德居然墊底。

桃園孫先生今(28日)在YouTube直播「2024總統民調大對決」街頭民調，地點在桃園市蘆竹區，列出侯友宜、柯文哲、賴清德等3位參選人，詢問「總統會投誰？」結果，侯友宜以39票領先、柯文哲33票、賴清德21票。桃園孫先生分析指出，有三點讓他很意外，盧竹區偏綠，賴清德居然墊底，由侯友宜拿到第一，柯文哲則突破10票蠻多。

選擇侯友宜的民眾表示，「不喜歡賴清德」、「正義、正直」、「清廉」、「正義感」、「直覺感覺」、「兩個(侯友宜、柯文哲)我都喜歡，但是要考慮勝率，侯友宜勝率比較大」、「正直」、「正氣之神」、「做事實在」。

選擇柯文哲的民眾認為，「他是為國家，不是為個人。不會亂花錢，比較適合總統」、「比較講得出道理，比較沒有包袱，較有理念」、「比較有國際觀」、「清廉、有效率」、「直話直說」。

選擇賴清德的民眾則表示，「 苦幹實幹，好的人」、「直覺」。