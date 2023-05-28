自金管會2020年開放此項業務以來，各家就競爭激烈，今年更進入白熱化階段。中信銀過去一直穩居冠軍寶座，但兆豐銀自去年第二季起就異軍突起，不但擠下國泰世華銀還超車一銀，躋進亞軍，當時兆豐銀的資產管理規模還只有600多億僅是中信銀的一半，在積極發展下，今年4月首度拿下資產管理規模軍寶座。

面對強敵壓境，中信銀今年前四月客戶數較去年底減少169位、資產規模掉86億元，銀行局分析，中信銀客戶數減少，主要是銀行會對客戶資格定期審查，若審查未通過就無法納入客戶數計算，而兆豐銀因為積極衝這項業務，所以規模成長較快，就客戶數來看比中信少、規模卻較多是因為法人客戶較多的關係。

若進一步來看，前三名的銀行近一個月在規模上以兆豐銀新增百億元衝最快，而客戶數以一銀新增破百人最多。截至今年4月止，排名第一的兆豐銀富豪財管客戶數達829人、總資產管理規模達1,216億元，較上月增加47人、規模增加107億元；而排名第二的中信銀的客戶數達1,134人、總資產規模達1,203億元，較上月多了9名客戶、規模新增62億元；排名第三的一銀客戶數達765人、總資產規模達1,014億元，較上月新增103人、規模新增67億元。

銀行局指出，目前已有九家銀行被核准、八家開辦此項業務，北富銀預計今年第二季會開辦，另外，第一階段取照的中信銀、兆豐銀、上海商銀今年12月底到期，6月要重新審照。

證券業部分，證期局指出，2020年9月開放承作高資產財管業務，截至今年4月底，核准8家券商開辦，整體交易金額累計達889億元、客戶數660人。競爭也很激烈，4月永豐金證維持第一、國泰證券維持第二，元大證排第三。

證期局官員分析，永豐金證客戶數與資產規模為348人、290億元，國泰證有233人、108億元、元大證有185人、121億元，成長快是因為美國升息，境外債券價格具有吸引力，因此券商近一年來推動集中成長在複委託業務以境外債、境外結構商品為主力。