大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐第四季》（以下簡稱：《浪姐4》）自開播後話題不斷，各具魅力的女星們也獲得不少粉絲們的支持以及討論。然而，此前才傳出在第三次公演中順利晉級，但宣布退賽的女星吳倩，於節目事出的畫面中淚崩哭訴：「我不配在這個舞台上。」讓粉絲看了心疼。

女星吳倩早年在陸劇《我只喜歡你》中與大陸男星張雨劍因戲結緣，後更承認隱婚，雖然隔年就宣布離婚，但仍有不少粉絲為吳倩抱屈。所幸，她參加《浪姐4》後，走出演員框架，在舞台上能歌善舞的她，與張嘉倪都被網友封為離婚後狀態更好的女星。

豈料，近期《浪姐4》最新的預告片段在網路上流傳，畫面中可見吳倩在其中微低著頭，像是在落淚，而字幕則配上：「我不配在這個舞台上。」看似有些不自信的模樣。而相關消息曝光後，在微博上引發網友對於吳倩的抨擊聲浪，不少人認為吳倩這般「不自信」的舉動，或會拖累其他參與的嘉賓，紛紛留言希望她「退賽」。

不過，也有不少網友幫吳倩緩頰，指出：「每一位女生都非常認真，但她們不管做何事都會被放大檢視，樂觀不行，沮喪也不行。」認為因為節目剪輯的因素，使包含吳倩在內的不少女星，都容易受到批評，留言：「感覺是特意為了收視的剪輯效果」、「嘴下留情吧，她宿舍裡明明很陽光開朗，也沒多少負能量。」