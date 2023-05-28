臺灣今年進入總統大選年，兩岸議題成為熱門話題。在5月27日舉辦的「回顧1949：遷台外省族群對台灣的犧牲與貢獻」座談會上，前空軍副總司令傅慰孤從戰略觀點剖析臺海局勢。他提醒，現今作戰早已進入太空優勢、資電作戰、制空作戰、地面決戰的模式，「兩岸關係是國安之本，兩岸關係好，臺海風平浪靜；兩岸關係不好，臺灣海峽戰雲密佈，執政者採用反中、抗中、去中政策很容易挑起戰火。」

這場由高雄市國軍眷村文化發展協會、全國眷村文化保存聯盟主辦，空軍子弟學校校友會等單位協辦，中華婦女聯合會及何創時書法藝術基金會贊助的「回顧1949：遷台外省族群對台灣的犧牲與貢獻」座談會，於5月27日在台北市婦聯會舉行，為近年1949台灣史民間論述的重量級座談會，也吸引數百位關心臺灣未來的民眾與會聆聽。

「回顧1949：遷台外省族群對台灣的犧牲與貢獻」座談會在路會舉辦，諸多退將都積極參與並發表兩岸關係專業看法。(虞煥榮攝)

1949年12月7日國民政府遷臺，歷經70多年，臺灣除因經濟發展曾贏得「亞洲四小龍」之首美譽，近年隨著資訊科技引領風騷，在全球有不可取代的實力，再加上臺灣居於太平洋重要戰略位置，兩岸發展及其前途頗受國際矚目。

但近年來臺灣部分人士為攫取政治利益，挑撥族群感情，造成社會不安。因此，遠見天下文化事業群創辦人高希均在開場演說中，點出臺灣的病，是在冷漠與貪婪；臺灣的痛，是在缺少共識與國際高標；而要冀望臺灣未來，唯有「家和萬事興」。

高希均也提醒臺灣民眾思考，在現今擾攘的社會氛圍中，如何從「一無所懼」到「滿載而歸」。他建議要「四不一沒有」，亦即，不做虛報佳音的天使；不做財政赤字的聖誕老人；不做「民粹」之下的順民；不在全球進步列車中脫班；因為沒有穩定的兩岸，就沒有安定的臺灣。

近來臺海局勢詭譎，對岸軍機頻以軍演之名騷擾臺灣海峽上空，再加以俄烏戰爭2022年2月開打至今未歇，國際間也認為臺灣與中國大陸的對峙，有可能引發戰爭。前空軍副總司令傅慰孤將軍，則從他帶領中華民國空軍的經驗，由戰略觀點剖析臺海局勢。

傅慰孤指出，1949年政府播遷來臺軍力全面退縮，臺灣其實是在風雨飄搖中，所幸金門的823砲戰及空軍溫州灣上空的空戰勝出，才奠定臺灣得以生存的基石，可以開展政治改革成為民主國家。

面對臺海緊張局勢，臺灣該如何面對？傅慰孤認為，現代戰爭已屬科技作戰，亦稱「不對稱的戰爭」，例如1991年波灣戰爭爆發，美軍在波灣上空架設了58顆衛星，利用太空優勢掌握戰場的透視度。開戰時，美軍使用「F-117隱形戰機」及「巡弋飛彈」摧毀伊軍所有雷達站、指揮系統，運用空權優勢攻擊地面戰略目標，最後，地面決戰在100小時內結束。

近年有人喊所謂「抗中保台」，傅慰孤反問：「連海峽中線都保不了，如何保臺？」他強調，中國大陸軍演導彈攻擊，均命中目標，清楚告訴我們在導彈的攻擊下，中國解放軍可有效摧毀C4I監偵系統及機場、防空飛彈陣地等，進而奪取制空權。「請問我們能如何應對？有能力反制嗎？」

與會學者專家在演講中均認為，在這塊土地生活的各族群，必須了解1949年政府來臺並建設臺灣的真相，真心誠意的大和解，臺灣才可能有更好的未來。

東吳大學商學院講座教授朱雲鵬講述「國家資源委員會」與臺灣半導體業的發展。他指出，「國家資源委員會」成立於1932年-1952年，是中華民國行政院的一個強大機構，負責工業發展和公共企業的管理，在此20年中對中國及台灣的工業發展發生重要的主導功能。

前國安會秘書長胡為真回顧1949年外交與兩岸發展，他帶領國人重回歷史現場。諸如，從1948年底到1950年，國民政府令空軍、黃金、故宮文物、善本古籍、裝甲兵、東南地區國軍殘部及山東、海南、舟山部隊遷臺，但共軍仍步步進逼，臺灣面臨危急存亡的時刻。

胡為真指出，1949年10月共軍進攻金門古寧頭，但在國軍浴血作戰下，近1萬名共軍全軍覆沒；1949年11月，共軍接著攻打國軍駐守舟山群島中的登步島，7千共軍被國軍殲滅；1950年7月，共軍登陸金門旁的大、二膽島，又被國軍殲滅，臺灣能有今天安定的日子，皆是當年國軍犠牲性命捍衛守臺而來的。

臺灣民生富足，也來自政府治臺得宜，中國文化大學政治系教授楊泰順指出，1949年臺灣處境艱難，戰後民生凋蔽、惡性通貨膨脹，只能靠遷台400萬兩黃金穩定新台幣，並成立農復會利用美援振興農業；而日據時期的不平等教育，文法社會學科人才奇缺，政府之後延續國民教育，1968年更延長為九年，是重要的紮根工作。

楊泰順表示，政府在臺堅持行憲，甚至於在戒嚴令下，仍維持民代機構與司法機構的運作；1950年更舉辦首屆縣市長民選，架空以黨領政，用技術官僚奠定臺灣經濟發展基礎，才有現在進步的生活水準。

清華大學哲學研究所講座教授楊儒賓則以歷史眼光看待1949年。「1949是百年來中國史與台灣史最奇特的連結，是台灣史最光輝的時刻，也是中國近代史最獨特的展現。」他說。

楊儒賓說，1949至今已74年，五代梁、唐、晉、漢、周（907-960），五個朝代加起來才53年；南朝宋、齊、梁、陳四朝，沒有一個朝代比在臺灣的中華民國生存得久，且還生存得如此花樣年華、如此虎虎生風。

「台灣作為經濟體，經濟總量在世界排行21位；作為民主國家，也可傲睨許多老牌的民主國家；作為一種文明的載體，更有資格宣稱是華人文明之光。」楊儒賓如此禮讚1949年後的中華民國臺灣。

提到舉辦這場座談會的初衷，高雄市國軍眷村文化發展協會理事長趙怡表示，眼見1949史實不彰、真理泯滅，有社會正義感者都責無旁貸，要為族群融合、台灣發展與兩岸和平，扮演更積極角色，並一起為歷史作見證。

近年發行《眷村雜誌》頗受好評的全國眷村文化保存聯盟理事長謝小韞說，1949是一個複雜而感傷的數字，我們有必要讓下一代了解1949到底發生了什事？未來兩岸局勢可能更險峻，發行《眷村雜誌》與舉辦座談會，其目的是一致的，就是要從民間角度，公平公正地面對這段史實。

這場座談會，吸引許多重量級嘉賓前來參加，包括前陸軍總司令、前國民黨副主席陳鎮湘將軍、黃復興黨部主委季麟連將軍、前國防部副部長張冠群將軍、前空軍副司令劉翼天將軍、國民黨立委李貴敏、前立委丁守中、中國民眾黨主席王明智、前海軍政戰主任孫宜成、空小校友會理事長葛光越、前陸軍花防部司令高安國將軍、何創時書法藝術基金會董事長何國慶、藍天行動聯盟主席武之璋、前憲兵司令王詣典將軍、海軍備役少將廖旭東將軍、前文化部文化資產局長王壽來、中華民國團結自強協會理事長郭年昆、復興崗文教基金會董事長李天鐸、中華廣電節目同業製作公會理事長汪威江、遠東化纖紡織公司總廠長張丙秋、愛奇藝高級副總裁楊鳴、中華民國中央軍事院校校友總會常務監事李偉泉、台灣新故鄉智庫協會副理事長謝立功、前氣象主播李富城、中華統一促進黨主席張安樂、中華保國衛民行動聯盟理事長羅永恒等人共襄盛舉。