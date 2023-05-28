7月1日起警勤加給提升15％，蔡英文總統今晚表示，政府做警察後盾！我們也會持續提升警用裝備，以及給予身心健康醫療照顧，加強照顧辛勞的警察同仁。她承諾，政府一定會繼續支持警察同仁，有更強的能量來維護治安。

蔡英文在臉書表示，在科技發展之下，除了傳統的毒品、暴力和竊盜等犯罪，犯罪手法日新月異，警察同仁在第一線面對更艱鉅的挑戰。大家都很關心的道路安全、打詐、掃黑工作，也都看得到警察同仁的辛苦付出。

為了感謝警察同仁的辛勞，她說，行政院宣布將從7月1日起，將警勤加給提升15％，替全國基層員警加薪。不只照顧警察，也要照顧警專、警大的學生，我們也在5月1日，一次提高警校學生伙食費25％。

她承諾，我們也會持續提升警用裝備，以及給予身心健康醫療照顧，加強照顧辛勞的警察同仁，也讓他們執勤時能夠更加安心。「謝謝所有的警察同仁，辛苦了！政府一定會繼續支持警察同仁，有更強的能量來維護治安」。